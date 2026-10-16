Perasovic: "El Baskonia es el club de mi vida"

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Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El nuevo entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, consideró este viernes que la entidad vitoriana es el club de su vida.

El técnico croata reconoció en rueda de prensa tras perder ante Virtus Bolonia que “obviamente, no es la misma situación cuando el equipo fue tan dominante”. “Ahora hay que pelear, hay que sacar lo mejor posible del equipo”, consideró y aseguró que tienen “capacidad de sacarlo adelante” y tienen a trabajar.

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Respecto al partido, destacó que su rival empezó “muy bien en el primer cuarto” y ellos en cambio lo hicieron “muy mal, sobre todo en ataque, con muchos errores y malos tiros”.

“El dato del rebote para nosotros fue importante, pero los errores del final no nos permitieron intentar ganar el partido”, lamentó el balcánico, que analizó que la mala selección de tiro provocó un mal balance defensivo.

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“Tuvimos un tiro libre con el partido empatado, lo fallamos y nos meten un contraataque con dos tiros libres. Estas son cosas inaceptables.”, zanjó.

“Es cuestión de concentración y de comunicación”, aclaró.

En el lado positivo se quedó con la respuesta del equipo cuando se encontraba a 17 puntos de la Virtus, así como el deseo en algunos momentos de la segunda mitad. “Nuestros tiradores no tenían buen día y no tuvieron buena puntería hoy”, admitió. EFE

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