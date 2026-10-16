Muere un motorista en una salida de vía en la N-122 en Zamora

Guardar

Valladolid, 16 oct (EFE).- Un motorista ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-122 en Zamora, ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

El suceso se ha producido en torno a las nueve de la noche cuando el motorista ha sufrido una salida de vía en el kilómetro 453 de la carretera nacional, a su paso por Zamora capital, y ha quedado herido de gravedad.

PUBLICIDAD

El Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, cuyo personal sanitario ha confirmado a su llegada al lugar del siniestro el fallecimiento del motorista.EFE