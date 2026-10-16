Morata, suplencia y tarjeta roja en una nueva derrota del Leganés

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Leganés (Madrid), 16 oct (EFE).- Álvaro Morata, delantero internacional español del Leganés, firmó una noche aciaga en lo personal, siendo expulsado por doble amarilla en una otra derrota de los suyos, en casa ante el Córdoba por 0-1, pese a haber comenzado el partido en el banquillo.

Morata recibió la primera amonestación en el minuto 70, al intentar levantar del suelo a Isma Ruiz, capitán del conjunto visitante. Y la segunda ya en el añadido por protestar airadamente al colegiado Éder Mallo Fernández una falta cometida en la medialuna sobre su compañero Suleiman. El enfado lo trasladó a su llegada al túnel de vestuarios, donde varios compañeros salieron a su paso en la banda para evitar mayores consecuencias.

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De esta manera apenas estuvo 28 minutos sobre el terreno de juego, pues comenzó el choque como suplente y no entró hasta el minuto 63. Aún así se mostró muy participativo, bajando constantemente al centro del campo para asociarse y buscando posiciones de remate sin encontrar el premio de un gol que aún le es esquivo esta campaña.

"Desde que salió parece que cambiaron determinadas cosas. No sé lo que ha pasado. Creo que la primera de las amarillas es por tratar de levantar a un jugador simplemente para que lo haga más rápido, no sé cómo está tipificado eso en el reglamento, si es amarilla", dijo el técnico Rubén Albés.

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"Y la segunda entiendo que es que el futbolista ha estado desquiciado, ha protestado y se la ha sacado. Parecía evidente que no iba a acabar en el campo. Con la suplencia de Morata buscaba un jugador que pensaba que iba a rendir mejor en función del partido que nos íbamos a encontrar", añadió.

Por su parte Rubén Peña, compañero del atacante, indicó: "Hay una diferencia entre verle caliente y con ganas de darle la vuelta a la situación que estamos viviendo, de querer ganar. He visto a un Álvaro Morata con esas ganas de querer la victoria, que es lo que quiero, jugadores que tengan esas ganas. Y luego sí que es verdad que me sorprende que haya salido expulsado por su forma de ser, sin más".

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"Los rivales saben que es un delantero de alto nivel y que si le dejas medio metro te la pueden liar, que tienen que estar muy encima y le quieren sacar del partido", manifestó en zona mixta ante los medios de comunicación tras la derrota, cuarta seguida de los suyos y quinta en seis partidos. EFE