Luís Castro: "No estoy contento con el resultado, pero sí con la evolución del equipo"

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A Coruña, 16 oct (EFE).- El portugués Luís Castro, entrenador del Levante, destacó “el paso adelante” que dio su equipo en Riazor pese a no pasar del empate ante el Deportivo.

“Hemos tenido balón, hemos tenido personalidad y hemos estado más cerca de lo que queremos ser como equipo, que es tener el balón y dominar el partido. Creo que hoy hemos dado un paso adelante, ahora tenemos que trabajar un poco mejor el último tercio. Con el resultado de 0-0 y de 1-1 hemos sido superiores, hemos ido a ganar en todo momento. No estoy contento con el resultado, pero sí con la evolución del equipo”, manifestó en rueda de prensa.

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El técnico luso incidió en que el Dépor “no tuvo muchas situaciones de gol” más allá de la última de Asp Jensen en la recta final del encuentro “tras una pérdida de balón nuestra”.

“Hemos defendido bien, con el bloque muy compacto. Ellos han hecho gol en nuestro primer error. Sabemos que tienen jugadores como Yeremay que te pueden daño en una jugada. Hemos salido a ganar desde el principio, y eso me ha gustado porque otras veces estuvimos esperando a que pasara algo malo para reaccionar”, declaró. EFE

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dmg/jl