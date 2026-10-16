La vivienda sube un 14,2 % en septiembre (8,8 puntos más que inflación) y 15 % en el año

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Madrid, 16 oct (EFE).- El precio de la vivienda, tanto nueva como usada, subió en septiembre un 14,2 % interanual (8,8 puntos más que la inflación), dejando el acumulado de los nueve primeros meses del año en el 14,9 %, según los datos que maneja la firma de tasación Tinsa.

Pese a seguir registrando una subida de dos dígitos, el precio de la vivienda se está moderando desde junio, señala en un comunicado.

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En septiembre, la costa mediterránea experimentó la mayor subida de precios, del 17,2 %. A continuación se situaron las áreas metropolitanas, donde se encarecieron un 16,6 %; las islas (15,2 %); las capitales y grandes ciudades (13,4 %) y el resto de municipios (10,4 %).

Según indica Tinsa, el empleo ha continuado mostrando un buen comportamiento, influenciado por la regularización extraordinaria de inmigrantes, pero el poder adquisitivo de los salarios sigue reduciéndose ante el repunte inflacionista derivado de la guerra en Oriente Medio.

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A pesar de haber continuado desacelerando su ritmo de crecimiento, el precio de la vivienda registra tasas interanuales "contundentes" en todos los grupos, por encima de la inflación y superiores al umbral del 9 % nominal establecido por la Comisión Europea para la vigilancia ante posibles desequilibrios macroeconómicos, explica la jefa de Estudios de Tinsa, Cristina Arias.

Por su parte, si se compara con el mes anterior (agosto), el precio de la vivienda se ha incrementado un 0,7 % y donde más ha subido ha sido en las islas con un 2,2 % más en tasa intermensual.

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De esta forma, desde comienzos de año la vivienda se ha revalorizado casi un 15 %.

Donde más ha crecido el precio de la vivienda en el año ha sido en las islas, con un alza del 8,8 %.

A continuación se situó la costa mediterránea (16,7 %); las áreas metropolitanas (16,4 %); las capitales y grandes ciudades (14,7 %) y el resto de municipios (10,3 %).

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El valor medio de la vivienda nueva y usada en España se sitúa un 2,5 % por encima los máximos de la burbuja de 2007 en términos nominales, aunque en términos reales (teniendo en cuenta la inflación) se mantiene -32 % por debajo.

Se superan los máximos de la burbuja de 2007 en todos los grupos, a excepción de Costa mediterránea y Resto de municipios.

La mayor subida desde los máximos se da en las islas con una revalorización del 27,8 %.

Sin embargo, descontando el efecto de la inflación, todos los grupos se mantienen por debajo de dichos máximos. El territorio Insular es el que más se acerca, a una distancia de -13 %, mientras el resto permanece a más de -30 % de distancia. EFE

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