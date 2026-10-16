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La Federal del PSOE enmienda las listas del PSCyL al sacar a Tudanca del Senado e imponer a Seijo al Congreso

06/05/2025 El actual representante de Castilla y León en la Cámara Alta y exportavoz del Grupo Socialista en las Cortes castellano leoneses, Luis Tudanca (i), toma posesión de su escaño como senador por Castilla y León, en el Senado, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). Tudanca toma posesión de su escaño tras diez años de trabajo en la Castilla y León como secretario autonómico del PSOE hasta el Congreso de febrero, en el que fue sustituido por Carlos Martínez, y como portavoz del Grupo Socialista de las Cortes hasta el pasado 30 de abril, cuando fue designado representante de la Comunidad en la Cámara Alta. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
06/05/2025 El actual representante de Castilla y León en la Cámara Alta y exportavoz del Grupo Socialista en las Cortes castellano leoneses, Luis Tudanca (i), toma posesión de su escaño como senador por Castilla y León, en el Senado, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). Tudanca toma posesión de su escaño tras diez años de trabajo en la Castilla y León como secretario autonómico del PSOE hasta el Congreso de febrero, en el que fue sustituido por Carlos Martínez, y como portavoz del Grupo Socialista de las Cortes hasta el pasado 30 de abril, cuando fue designado representante de la Comunidad en la Cámara Alta. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
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La Comisión Federal de listas del PSOE ha enmendado la propuesta acordada este jueves por el partido en Castilla y León al sacar del Senado a Luis Tudanca, exsecretario autonómico, e imponer a Mariluz Martínez Seijo al Congreso.

Según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press, el órgano nacional ha decidido que sea la actual alcaldesa de Aranda de Duero, Aitana Hernando, la que ocupe el puesto de Tudanca, que había sido la propuesta que más apoyos había recibido en Burgos.

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Hay que recordar que el burgalés había sido senador por designación autonómica entre abril de 2025 y septiembre de 2026, fecha en la que la actual dirección autonómica designó a la segoviana Clara Martín. Ahora será Hernando la que encabece las listas a la Cámara Alta.

También ha habido cambios en las listas socialistas al Congreso por la provincia de Palencia. La militancia había dado su respaldo a Álvaro Bilbao, pero la Comisión Federal ha impuesto a la diputada desde 2015, Martínez Seijo.

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Todo ello, según confirman las mismas fuentes, será validado por el Comité Federal que se celebra mañana en Fuenlabrada (Madrid) y al que asistirá el secretario del PSCyL, Carlos Martínez, que ya advirtió el jueves en rueda de prensa de Junta de Portavoces que la decisión última le competía a Ferraz y que le gustara o no la decisión se la tendría que "tragar".

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