La Bolsa española inicia la sesión en positivo, con ganancias del 0,44 %

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Madrid, 16 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes en positivo, con una subida del 0,44 % con la que recupera los 19.200 puntos, apoyada en la recuperación de los valores tecnológicos y ligados a la Inteligencia Artificial (IA), lo que propicia el rebote en Wall Street y Asia.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,44 % hasta los 19.261,9 puntos. Las ganancias del año son del 11,29 %.

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El mercado español opta por las ganancias, pendiente de la publicación este viernes de varios datos macroeconómicos relevantes, como la lectura final de septiembre de la inflación de la eurozona, o los índices de producción industrial en Estados Unidos. EFE

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