Espana agencias

La Bolsa española inicia la sesión en positivo, con ganancias del 0,44 %

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes en positivo, con una subida del 0,44 % con la que recupera los 19.200 puntos, apoyada en la recuperación de los valores tecnológicos y ligados a la Inteligencia Artificial (IA), lo que propicia el rebote en Wall Street y Asia.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,44 % hasta los 19.261,9 puntos. Las ganancias del año son del 11,29 %.

PUBLICIDAD

El mercado español opta por las ganancias, pendiente de la publicación este viernes de varios datos macroeconómicos relevantes, como la lectura final de septiembre de la inflación de la eurozona, o los índices de producción industrial en Estados Unidos. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El refugio de Juan del Val y Nuria Roca en la Sierra de Gredos: un pueblo con arquitectura tradicional, historia y naturaleza exuberante

El ganador del Premio Planeta del año pasado invirtió una parte de la compensación en este pequeño pueblo de Ávila

El refugio de Juan del Val y Nuria Roca en la Sierra de Gredos: un pueblo con arquitectura tradicional, historia y naturaleza exuberante

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

Desbancan a los británicos, tradicionalmente en cabeza. El fin de la ‘golden visa’ empieza a dar su efecto con una contracción en las operaciones de no residentes

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

Se registra un terremoto de magnitud 4,2 en Benuza (León), en la zona de El Bierzo: el temblor se ha sentido en Galicia

Según han señalado los servicios de emergencias de ambas comunidades, no se han registrado daños personales ni materiales

Se registra un terremoto de magnitud 4,2 en Benuza (León), en la zona de El Bierzo: el temblor se ha sentido en Galicia

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar y con derecho a la independencia

Estados Unidos e Israel fueron los únicos dos países que votaron en contra de la resolución, con un total de 152 votos a favor

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar y con derecho a la independencia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

El precio de las gasolinas cambia de forma continua, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar y con derecho a la independencia

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar y con derecho a la independencia

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio y del viernes clave para la izquierda

La ‘guerra’ de dos excuñados para no entregar al PP la alcaldía del pueblo madrileño que este año casi ganó ‘El Gran Prix del Verano’ de TVE

Cómo podría responder Europa a la incursión de buques militares de Marruecos en Ceuta: “Es una decisión política, no una imposibilidad jurídica”

Tras batir récord de gastos en viajes, el Senado reforma ahora su parking por 1,37 millones de euros para cargar coches eléctricos y poner luces que señalen las plazas libres

ECONOMÍA

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

El Banco de España alerta sobre la subida de precios en comparación con el resto de Europa: “Podría erosionar gradualmente la competitividad de la economía española”

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones