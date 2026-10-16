Interceptados ocho migrantes llegados en una patera a Formentera

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Palma, 16 oct (EFE).- Un total de ocho personas llegadas en una patera han sido interceptadas este viernes en Formentera, lo que eleva a dos las embarcaciones y a 29 el número de personas que han alcanzado el archipiélago durante la jornada.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 19:15 horas la Guardia Civil de la pitiusa menor ha localizado a un grupo de ocho personas de origen magrebí en la línea de costa de la Playa de Los Arenales.

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Con esta patera, son 29 los inmigrantes que han alcanzado el archipiélago este viernes, después de que por la mañana fuera rescatada una primera embarcación con 21 personas a bordo a cinco millas al sureste de Cabrera.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 374 pateras con 6.770 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE