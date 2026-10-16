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Hoy será noticia. Sábado, 17 de octubre

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ELECCIONES PSOE

El PSOE ratificará sus listas en un Comité Federal que acabará con un mitin de Sánchez

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Madrid (EFE).- El PSOE ratificará este sábado sus listas para las elecciones del 29 de noviembre en una reunión de su Comité Federal que ha sido convocada en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en vez de en la sede de Ferraz, y que concluirá con un mitin del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.

La cita del Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos, está programada para las 10 horas en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, feudo socialista, y se espera que sea breve, para dar paso después a un acto de precampaña con la militancia del partido.

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ELECCIONES PP

Núñez Feijóo interviene en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la Once

Madrid - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene este sábado en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la Once.

Feijóo acude a este congreso en el inicio del segundo fin de semana de la precampaña electoral.

ELECCIONES GENERALES

Frente Amplio presenta a su cabeza de lista para las elecciones del 29N

Madrid (EFE).- La nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, presenta este sábado en un acto a su cabeza de lista para las próximas elecciones generales y el nuevo proyecto político.

Por su parte Podemos reúne a su Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano del partido entre asambleas, tras elegir en primarias a Irene Montero para encabezar las listas electorales.

VÍCTIMAS TERRORISMO

Jefatura de Información de la Guardia Civil recibe Premio internacional Covite

San Sebastián (EFE).- La Jefatura de Información de la Guardia Civil recibe este sábado el XXV Premio internacional Covite (Colectivo de víctimas del terrorismo).

El premio se le otorga por "combatir el terrorismo y la impunidad, siempre al servicio de la verdad y de las víctimas".

PATRICK RADDEN KEEFE

Patrick Radden Keefe habla sobre su nuevo libro 'El hijo del oligarca'

Barcelona (EFE).- Referente mundial del periodismo de investigación, Patrick Radden Keefe habla este sábado de su nuevo libro 'El hijo del oligarca'.

Cuenta la historia de los Brettler, una familia londinense cuyo hijo pequeño, Zac, de diecinueve años, saltó desde el balcón del lujoso apartamento de un hombre de dudosa reputación.

CINE SITGES

El jurado del festival de cine fantástico de Sitges revela su palmarés

Sitges (Barcelona) (EFE).- El jurado de la 59º edición del festival internacional de cine fantástico de Sitges revela este sábado su palmarés.

El fallo se conocerá tras diez días de los últimos estrenos de cine fantástico y de terror.

CIENCIA STARMUS

Los cuatro astronautas de la misión Artemis 2 homenajeados en el festival científico Starmus

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El festival científico Starmus entrega este sábado la Medalla Stephen Hawking a los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis 2, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Así mismo. se entregará la primera Medalla de la Tierra Jane Goodall Earth a la antropóloga costarricense Christiana Figueres.

EL TIEMPO

Cambio de tiempo con lluvias y un descenso generalizado de temperaturas

Madrid (EFE).- Tras una semana de tiempo estable, el sábado se producirá un cambio en la península y Baleares, con precipitaciones que se irán extendiendo del norte al sur peninsular, descenso generalizado de temperaturas y rachas muy fuertes de viento en los litorales gallegos. Una situación que podrá extenderse al menos hasta el próximo lunes.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la inestabilidad se producirá por una vaguada en altura y el paso de un frente frío, que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos y brumas y nieblas matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares, así como en el Estrecho y Baleares.

EFE

plv

 

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