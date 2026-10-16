Hidalgo: "Esto va de acertar en las áreas y eso nos está penalizando demasiado"

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A Coruña, 16 oct (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, reconoció que su equipo no firmó su “mejor partido” ante el Levante, pero al mismo tiempo apuntó que los “errores propios” le están penalizando demasiado a su equipo.

“La primera parte ha sido muy igualada, con dos equipos a los que le costaba salir de la presión rival. En esa primera parte no hemos estado todo lo fluido que deberíamos. A partir de ahí, y sobre todo con la entrada de Adam y Alti y cambiando la situación de Yere, hemos conseguido encontrar esa superioridad y ponernos por delante”, expuso.

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“Luego tuvimos la posibilidad de hacer el segundo -continuó- en la ocasión de Adama y recibimos un gol que no podemos recibir. Y al final Asp tiene otra clarísima. Esto va de acertar en las áreas y eso nos está penalizando demasiado. Evidentemente no ha sido nuestro mejor partido, pero un partido que lo tienes tan encarrilado y sin sufrir demasiado te lo tienes que llevar”.

El técnico deportivista avanzó que la lesión del central polaco Bright Ede, sustituido en el minuto 84 por Miguel Loureiro, “no tiene demasiada buena pinta”, y lo de Yeremay Hernández “parece que no pasa de un golpe en la rodilla”. EFE

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dmg/jl