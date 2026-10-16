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Gara Durán, entre el pop ochentero, Enya y las baladas tristes: "Soy un poco masoca"

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Javier Herrero

Madrid, 16 oct (EFE).- Entre una gran expectación y también impulso por parte de su compañía, que ha depositado mucha confianza en ella, Gara Durán publica este viernes su debut discográfico en el formato largo, una colección de canciones que fluyen entre un pop vitalista teñido de años 80, la ensoñación de Enya y las baladas tristes.

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"La balada es a lo que más suelo recurrir, es lo que más me gusta hacer y lo que más escucho y además me encantan las de finales tristes... Soy un poco masoca", resuelve con humor durante una entrevista con EFE la autora de canciones como la bella 'Perderte'.

Se incluye en 'Gara' (Universal), su primer álbum, y representa quizás la faceta más conocida por los seguidores más antiguos de esta joven intérprete, compositora y productora madrileña, aunque probablemente su mayor conquista pública haya llegado por un tema reciente y en unas coordenadas completamente tan diferentes como 'Mi loco cowboy'.

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"No me esperaba que fuera a tener esa acogida. La escogí (como sencillo) porque era de mis favoritas, tan divertida, y porque yo venía de un lugar más intimista musicalmente y era una forma de dar un golpe en la mesa, de demostrar que también sé hacer esto", dice sobre su faceta más pop, que encarna igualmente 'Placer de vivir' junto a su "amiga" Natalia Lacunza.

Hija de un padre cantante de ópera y de una madre profesora de música para alumnos de Primaria, Durán (Alcorcón, 1999) confiesa que nunca se había planteado dedicarse a este oficio: "Ya se sabe, en casa del herrero, cuchillo de palo".

"La vida me llevó a cantar porque me gustaba muchísimo, me evadía de todo y de repente vi que a la gente le transmitía", cuenta esta artista, cuya historia comienza como las de otras muchas promesas: con versiones subidas a internet a las que de pronto les llega una oferta.

La suya vino de Javier Ajenjo, director del festival Sonorama de Aranda de Duero (Burgos), para grabar en sus estudios. "Pero yo en ese momento no sabía lo que quería hacer con mi vida, estaba estudiando periodismo en la universidad pero, aunque me forzaba a verme en ese mundo, sentía que no me llenaba", reconoce.

De la mano de Universal Music, a partir de 2022 comenzaron a llegar sus primeras canciones, como 'Cuesta respirar' o 'Hadas', y en 2025, su primer EP, 'Alkimia', al que ahora toma el relevo su primer disco largo.

"No es un disco superconceptual, pero sí habla de mis experiencias, que podrían ser las de cualquier persona de 26 o 27 años ahora y habla de cosas como cuestionarte la existencia entera, de la vida y la muerte también y del placer de vivir", cuenta.

Precisamente después de la muerte de su perro escribió uno de los temas que más le gustan del álbum, 'Tres estrellas'. "Mi perro era mi hijo y nunca había sentido una pérdida así. Sentí un vacío inmenso y esta canción surgió de las entrañas. Cuando me dieron la noticia estaba lloviendo y era un día triste. Es mi canción favorita, porque la sigo escuchando y todavía me emociona", confiesa.

Durán, que aparece como productora en los créditos de este disco junto al dúo RYO (formado por Pablo Martín y Xosé Vázquez), mantiene su característico sonido ensoñador que remite ligeramente a referentes tan lejanos como la irlandesa Enya.

"La descubrí hace cuatro años y me cautivó todo lo que hace, porque es un mundo que yo no había escuchado antes y encima vive en un castillo con 50 gatos. ¡Es que es icónica!", destaca esta artista que gusta de bucear musicalmente en otras épocas. "Me habría encantado vivir en los 80", afirma.

Entre los créditos de coautoría del álbum y como colaboración destacada aparece Barry B, con quien ha formado una dupla artística muy prolífica, a la vez que una de las parejas sentimentales de la música más conocidas del momento.

Ahora prepara la gira después de haber actuado en el Movistar Arena como telonera de Aitana: "Imponía de manera muy heavy, pero me emocioné al visualizarme allí. Es un sueño para cualquier artista". EFE

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