Funes: "La Real Sociedad empezó dubitativa, pero ha cogido velocidad de crucero"

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Málaga, 16 oct (EFE).- El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, ha afirmado sobre la Real Sociedad, su rival de este domingo en la novena jornada de LaLiga EA Sports, que "es un equipo que empezó dubitativo la competición, también por la dificultad de sus primeros rivales", pero "ha cogido velocidad de crucero".

"Está mostrando esas fortalezas que le hicieron estar en Europa el año pasado", dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien no cree que al equipo donostiarra le afecte haber jugado ayer jueves en la Liga Europea: "Lo veremos cuando muestren su alineación", dijo.

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Precisó que seis o siete jugadores de la Real Sociedad "no vendrán con ese desgaste tan importante", aunque "si es así, no será una desventaja para ellos".

El entrenador del conjunto malagueño alabó a su homólogo, el estadounidense de origen italiano Pellegrino Matarazzo, quien "está haciendo un gran trabajo y su equipo tiene una gran versatilidad, es muy solvente en ataque organizado, te domina por dentro y por fuera y te lleva a diferentes registros", por lo que "cuando alguien se enfrenta a la Real, es complicado encontrar sus debilidades".

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"Lo tenemos que tener en cuenta por cómo hacen las cosas. Es un equipo que te lleva a secuencias de balón en las que te penalizan. Ayer, a partir de la media hora, fue muy dominador, incluso fuera de casa. Lo vamos a tener muy presente", subrayó. EFE

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