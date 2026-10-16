Frente Amplio ofrece a Podemos un puesto de salida "prioritario" en Madrid y Cataluña

Madrid, 16 oct (EFE).- Los partidos de Frente Amplio han ofrecido a Podemos a pocas horas de que acabe el plazo para cerrar coaliciones electorales, este viernes a medianoche, un puesto de salida "prioritario" por la Comunidad Madrid y Cataluña, entre otras propuestas. EFE

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