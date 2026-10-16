Frente Amplio lanza una oferta de acuerdo a Podemos con puestos de salida "prioritarios" en Madrid y Barcelona

30/05/2026 La ministra de Sanidad, Mónica García (c), y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA Alberto Paredes - Europa Press

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Frente Amplio ha lanzado esta noche, a dos horas del cierre de plazo de coaliciones, una propuesta de acuerdo global para las elecciones generales del 29N que asegura a los morados puestos de salida "prioritarios" en Madrid y Cataluña.

Según esa propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Frente Amplio también plantea la incorporación de Podemos "con todos los derechos" en todas las circunscripciones en que se presenta Frente Amplio, como es el caso de Andalucía.

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Además, apostilla que esa incorporación también se dará en el caso de las candidaturas de Aragón y Baleares, que lideran Chunta Aragonesista y Ara Més, respectivamente.