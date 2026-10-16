Fouzi Lekjaa, el hombre que transformó el fútbol marroquí, nuevo ministro de Economía

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Fatima Zohra Bouaziz

Rabat, 16 oct (EFE).- "El hombre de las misiones imposibles". Así conocen mediáticamente a Fouzi Lekjaa, un técnico que durante más de una década ha estado al frente de las cuentas del Estado y, al mismo tiempo, de la transformación del fútbol marroquí, y que ahora será el ministro de Economía, Finanzas y Eficiencia Pública en el equipo de Fatima Ezahra El Mansouri, la primera mujer en presidir el país.

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Lekjaa, de 56 años, comenzó a militar hace apenas tres meses en el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), ganador de las elecciones de septiembre, impulsado en 2008 por Fuad Ali Himma, compañero de estudios del rey Mohamed VI y consejero del monarca desde 2011.

Desde la cartera de Economía, su tarea principal será avanzar en la organización del Mundial de 2030, que Marruecos albergará con España y Portugal; reducir la brecha económica y social y garantizar empleo para una juventud cada vez más descontenta.

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"Al frente de este departamento estratégico, (Lekjaa) deberá ahora conciliar la movilización de recursos, la sostenibilidad del gasto y la eficacia de la acción pública, en un contexto marcado por grandes ambiciones económicas y sociales", señaló el diario digital Le360.

Agrónomo de formación, Lekjaa ha acumulado responsabilidades en ámbitos muy distintos. En 2011 se incorporó a la Dirección de Finanzas del Ministerio de Economía y, tras las elecciones de 2021, fue nombrado ministro delegado encargado del Presupuesto. Desde 2014 ocupa, además, la presidencia de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).

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En el plano económico, los analistas destacan su papel en la aplicación de medidas para contener el déficit público y aumentar los ingresos del Estado, pero su éxito más visible ha sido el fútbol, una de las principales herramientas de poder blando ('soft power') de Marruecos.

Los medios marroquíes lo bautizaron como "el hombre de las misiones imposibles", un dirigente al que "solo le gustan las misiones difíciles y que no se da por satisfecho hasta alcanzar sus objetivos".

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Su salto político al PAM fue interpretado por analistas como un intento de aprovechar los éxitos que ha cosechado en el fútbol, en un país marcado por el descontento ante la situación económica y la crisis de movilización que viven los partidos, sobre todo entre los jóvenes.

Lekjaa accedió directamente al buró político del PAM y no se presentó como candidato, aunque tuvo un papel muy activo en la campaña electoral.

La gran misión de Lekjaa será ejecutar los proyectos vinculados al Mundial de 2030, con un presupuesto superior a los 19.000 millones de euros entre infraestructuras y estadios.

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En campaña, se comprometió a "movilizar todas las instituciones y todos los marroquíes" para que Marruecos acoja la final del Mundial de 2030 en el megaestadio Hassan II de Casablanca, que aspira a convertirse en el mayor del mundo.

Es un hombre de fútbol. Su trayectoria comenzó en el club de su ciudad natal, el RS Berkane. Cuando asumió su dirección en 2009, el equipo militaba en la cuarta división. En una década, conquistó tres copas nacionales y varios títulos continentales.

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Los éxitos se extendieron al conjunto del fútbol marroquí. Desde 2014, Lekjaa impulsó una profunda reestructuración del sector, con la profesionalización de los clubes, inversiones en infraestructuras deportivas y formación de jóvenes talentos.

Su trabajo también se ha caracterizado por la captación de futbolistas marroquíes con doble nacionalidad formados en Europa, como Brahim Díaz, Ayoub Bouaddi o Achraf Hakimi, para incorporarlos a la selección nacional. Intentó convencer, sin éxito, a Lamine Yamal, que optó por la selección española.

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Durante su gestión, la selección marroquí llegó a semifinales en Catar 2022, el mejor resultado hasta entonces de una selección africana, y a cuartos de final en el Mundial 2026. La selección sub-20, por su parte, conquistó el Mundial de Chile en 2025.

Resultados que contribuyeron a que el rey lo pusiera en octubre de 2023 al frente de la comisión encargada de organizar el Mundial de 2030.

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Lekjaa es, además, miembro del Consejo de la FIFA. En 2017 se convirtió en el primer marroquí en acceder al comité ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol y ahora ocupa una de las vicepresidencias de la CAF. EFE