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Feijóo pide desplegar la Armada en Ceuta y llamar a consultas al embajador en Marruecos

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Madrid, 16 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes al Gobierno una "respuesta firme" ante las "invasiones marroquíes" en aguas españolas en Ceuta que incluya desplegar a la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas al embajador español en Rabat.

Feijóo se ha pronunciado así en la red social X después de que el Gobierno asegurara que la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de soberanía española cerca de Ceuta los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes, fue un hecho "puntual" y de que el diario ABC publicara este viernes que hubo otra incursión en aguas españolas.

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ABC afirma que una patrullera marroquí permaneció durante horas este jueves en aguas españolas frente a la costa de Ceuta, el día después de la histórica visita de los reyes a Ceuta y Melilla, una información que han desmentido a EFE fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil.

Según estas fuentes, no hay constancia de que ninguna patrullera haya invadido aguas territoriales españolas, ni haya estado haciéndolo varias horas, ni siquiera en lo que se conoce como "paso inocente" que es para trasladarse de un lugar a otro.

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El presidente del PP ha asegurado este viernes que "varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme".

Y en esa respuesta incluye desplegar a la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos, llamar a consultas al embajador de España en Rabat, "pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel" e "informar inmediatamente a los españoles de qué está pasando".

"España no se vende. España se defiende", concluye Feijóo. EFE

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