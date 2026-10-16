Feijóo pide a Sánchez el despliegue de la Armada en Ceuta y que explique a los españoles de lo que ocurre con Marruecos

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama a Pedro Sánchez que despliegue a la Armada en Ceuta, convoque a la embajadora de Marruecos y llame al embajador español en Rabat.

Así lo ha pedido el máximo dirigente 'popular' esta mañana en una entrada en su cuenta de X, recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que "varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme".

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Tras saberse que Marruecos envió a su mejor buque de guerra a aguas de Ceuta durante la invasión de los más de 80.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio, hoy ha publicado el diario ABC que una patrullera marroquí invadió aguas de Ceuta tras la visita de los reyes Felipe VI y Letizia y que permaneció allí durante siete horas hasta que se envió a una patrullera de la Guardia Civil.

El presidente del PP descarta que la presencia de estos buques marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual como defiende el Gobierno y exige una "respuesta firme" en la que reclama el despliegue de la Armada en la zona.

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Además, considera necesario convocar a la embajadora de Marruecos, llamar a consultas al embajador español en Rabat y pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel.

Junto con ello, exige al Gobierno que informe "inmediatamente a los españoles de qué está pasando" y concluye su comentario añadiendo: "España no se vende. España se defiende".

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