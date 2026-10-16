El Racing ultima la visita a Osasuna con Eriksson al margen del grupo

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Santander, 16 oct (EFE).- El Racing de Santander ha completado este viernes la penúltima sesión de entrenamiento antes de visitar a Osasuna, con los integrantes del primer equipo trabajando con normalidad a excepción del portero Simon Eriksson.

La sesión en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu ha consistido en unas secuencias de pases y ejercicios de balón parado, ambos ejercicios dedicados a preparar el encuentro en El Sadar.

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El guardameta sueco sigue haciendo trabajo al margen para recuperarse de la tendinopatía en el hombro derecho que sufre desde hace un mes.

Por su parte, Pablo Ramón, que durante el parón ha arrastrado algunas molestias en los isquiotibiales del muslo derecho, ha completado la sesión con normalidad tras disputar el partido ante el Valencia CF como titular.

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Andrés Martín, quien volvió a disputar minutos en el ultimo encuentro liguero tras el esguince en la rodilla derecha que sufrió en la tercera jornada de LaLiga EA Sports, no ha sufrido molestias durante el entrenamiento.

El conjunto cántabro completará este sábado otra sesión de trabajo, antes de poner rumbo a Pamplona para el partido que enfrentará a Racing y Osasuna este domingo. EFE

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aas/lcj/mr

(foto)