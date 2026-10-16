El Gobierno asegura que no hay constancia de más buques marroquíes en aguas de Ceuta

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Madrid, 16 oct (EFE).- El Gobierno asegura que no hay constancia de la presencia de buques marroquíes en aguas españolas en Ceuta más allá de la que ya ha reconocido que hubo a finales de julio y que ha calificado de un hecho "puntual", y resalta la buena coordinación entre las Armadas de los dos países.

Fuentes del Ejecutivo han salido así al paso de la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de desplegar la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas el embajador español en Rabat después de las informaciones en las que se asegura que ha habido más incursiones de buques marroquíes en aguas españolas.

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Ante ello, el Gobierno subraya que ni a la Guardia Civil ni a la Armada les consta que haya habido incidentes de este tipo después de los días 30 y 31 de julio.

Esas son las fechas en las que Ceuta sufrió la entrada masiva de personas procedentes de territorio marroquí.

Además, el Ejecutivo afirma que la coordinación entre las Armadas de los dos países es buena y constante.

A esa interlocución hizo referencia este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Bruselas al preguntarle por la presencia de buques marroquíes.

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Sánchez reiteró que se trató de "un hecho puntual", afirmó que él siempre ha sido transparente desde el principio de la crisis e informó de esa interlocución entre las Armadas de España y Marruecos a raíz de lo sucedido.

Una interlocución que subrayó que se hace siempre de forma fluida. EFE