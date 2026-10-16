Detenido uno de los dos presuntos autores del último asesinato a tiros en Almería

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Almería, 16 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido durante la noche de este viernes a uno de los dos presuntos autores del homicidio cometido esta misma mañana en el barrio de Pescadería de Almería, donde un hombre ha muerto tras recibir un disparo en el cuello, en un crimen que las primeras investigaciones relacionan con el tráfico de drogas.

La Comisaría Provincial de Almería ha informado de que los investigadores estrechan el cerco sobre el segundo sospechoso, que todavía no ha sido detenido, mientras continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del asesinato.

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Según la información facilitada por la Policía Nacional, la muerte se produjo como consecuencia del impacto de una bala de un arma de fuego del calibre 9 corto en el cuello de la víctima, lo que provocó que la aorta fuese seccionada.

Las primeras diligencias apuntan a que el homicidio estaría relacionado con el tráfico de drogas en la zona, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el ataque.

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Los hechos ocurrieron poco antes de las 12:23 horas de este viernes en la calle Blas de Lezo, en el barrio de Pescadería, donde la víctima fue tiroteada y murió a consecuencia de las heridas sufridas.

Fuentes próximas al caso habían señalado inicialmente que la víctima recibió dos disparos y apuntado a una posible vinculación del crimen con un punto de venta de drogas, una hipótesis que ahora cobra fuerza tras la comunicación policial sobre la posible relación del homicidio con el narcotráfico en la zona.

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La Policía Nacional ha confirmado también que las diligencias de investigación permanecen bajo secreto y que este sábado está prevista la autopsia al fallecido en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería.

Este asesinato se produjo apenas 48 horas después de otro homicidio con arma de fuego registrado en la capital almeriense, aunque fuentes próximas a la investigación han descartado que exista relación entre ambos sucesos.

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El anterior crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles 14 de octubre en el polígono industrial del Sector 20, donde Antonio Santiago Santiago fue tiroteado cuando se dirigía a su vehículo después de finalizar su turno de trabajo en una planta de reciclaje.

El fallecido era hermano de Juana Santiago, condenada a 23 años de prisión por el asesinato de la niña Montserrat Fajardo en 2002.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones sobre ambos homicidios, mientras que en el caso de Pescadería ya se ha producido la primera detención y continúa la búsqueda del segundo sospechoso. EFE

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mma/plv