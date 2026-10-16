Espana agencias

Detenido uno de los dos presuntos autores del último asesinato a tiros en Almería

Guardar

Almería, 16 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido durante la noche de este viernes a uno de los dos presuntos autores del homicidio cometido esta misma mañana en el barrio de Pescadería de Almería, donde un hombre ha muerto tras recibir un disparo en el cuello, en un crimen que las primeras investigaciones relacionan con el tráfico de drogas.

La Comisaría Provincial de Almería ha informado de que los investigadores estrechan el cerco sobre el segundo sospechoso, que todavía no ha sido detenido, mientras continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del asesinato.

PUBLICIDAD

Según la información facilitada por la Policía Nacional, la muerte se produjo como consecuencia del impacto de una bala de un arma de fuego del calibre 9 corto en el cuello de la víctima, lo que provocó que la aorta fuese seccionada.

Las primeras diligencias apuntan a que el homicidio estaría relacionado con el tráfico de drogas en la zona, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el ataque.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron poco antes de las 12:23 horas de este viernes en la calle Blas de Lezo, en el barrio de Pescadería, donde la víctima fue tiroteada y murió a consecuencia de las heridas sufridas.

Fuentes próximas al caso habían señalado inicialmente que la víctima recibió dos disparos y apuntado a una posible vinculación del crimen con un punto de venta de drogas, una hipótesis que ahora cobra fuerza tras la comunicación policial sobre la posible relación del homicidio con el narcotráfico en la zona.

La Policía Nacional ha confirmado también que las diligencias de investigación permanecen bajo secreto y que este sábado está prevista la autopsia al fallecido en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería.

Este asesinato se produjo apenas 48 horas después de otro homicidio con arma de fuego registrado en la capital almeriense, aunque fuentes próximas a la investigación han descartado que exista relación entre ambos sucesos.

El anterior crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles 14 de octubre en el polígono industrial del Sector 20, donde Antonio Santiago Santiago fue tiroteado cuando se dirigía a su vehículo después de finalizar su turno de trabajo en una planta de reciclaje.

El fallecido era hermano de Juana Santiago, condenada a 23 años de prisión por el asesinato de la niña Montserrat Fajardo en 2002.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones sobre ambos homicidios, mientras que en el caso de Pescadería ya se ha producido la primera detención y continúa la búsqueda del segundo sospechoso. EFE

mma/plv

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contra reloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 16 de octubre: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 16 de octubre: ganadores y números premiados

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 16 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 16 de octubre de 2026

El Defensor del Pueblo presenta un recurso de amparo para que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

El Supremo suspendió de forma preventiva el sufragio de 163.020 inscritos en el CERA y ordenó revisar sus expedientes de nacionalidad

El Defensor del Pueblo presenta un recurso de amparo para que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

El Defensor del Pueblo presenta un recurso de amparo para que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

El CNI concluye que Marruecos era “plenamente consciente” y actuó con “pasividad” ante la entrada masiva en Ceuta

ECONOMÍA

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

DEPORTES

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid