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Cristina Morón sustituirá a Mínguez al frente de la lista del PSC por Lleida

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La tercera teniente de alcaldía de Lleida, Cristina Morón, encabezará la lista del PSC por Lleida a las elecciones generales del 29 de noviembre, tras la renuncia de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez.

Así lo han trasladado el ministro y candidato por Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la Generalitat y primer secretario del partido, Salvador Illa, en el Consell Nacional Extraordinario de este viernes del PSC, que ratificará las listas del partido a las generales.

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El PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran propuso que Mínguez repitiera como cabeza de lista por Lleida, y que le acompañaran en la lista Amador Marqués, Lorena González y Xavier Oriol Granados, pero la renuncia de Mínguez, en plena polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja, ha alterado los planes del partido.

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