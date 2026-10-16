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Colau se reúne con partidos de Frente Amplio en el Congreso para encarar el cierre de plazo de las coaliciones

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La exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio a la Presidencia en las elecciones generales del 29N se ha reunido esta tarde en el Congreso con representantes de los distintos partidos de esta alianza para abordar las horas decisivas antes de que concluya el plazo para registrar coaliciones este viernes.

Fuentes del espacio explican a Europa Press que ha acudido durante un tiempo también a ese encuentro el número uno de Frente Amplio de la lista por Madrid, Emilio Delgado, junto a representantes de Más Madrid, Comuns, IU y Movimiento Sumar.

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La principal cuestión a resolver es si habrá acuerdo con Podemos en distintos territorios, una vez que Madrid se erige como el principal escollo para un posible acuerdo. Los morados han apelado a acuerdos asimétricos que dejen al margen la capital y Cataluña, donde tienen un pacto de colaboración con ERC.

Podemos comparte coaliciones con partidos de Frente Amplio en Canarias y Comunidad Valenciana y de momento están fuera en acuerdos de confluencia que se han alcanzado en Aragón, Baleares y Andalucía, donde sí están presente formaciones del nuevo proyecto que encabeza a nivel estatal Colau.

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