CHA-Frente Amplio y el PSOE cierran un acuerdo para el Senado en Aragón

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Zaragoza, 17 oct (EFE).- La coalición CHA-Frente Amplio ha cerrado un acuerdo para concurrir con el PSOE al Senado por las tres circunscripciones aragonesas en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Fuentes de CHA han confirmado a EFE este acuerdo, pocos minutos antes de que expirara el plazo para presentar coaliciones ante la Junta Electoral Central.

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De este modo, la coalición de izquierdas, que ha sido presentada públicamente este viernes, y el PSOE, cuyo Comité Federal tiene previsto aprobar las listas este sábado, concurrirán juntas a la Cámara Alta por Zaragoza, Huesca y Teruel. EFE