Brugué: "El equipo demuestra otra vez que, pese a ir perdiendo, va a por el partido"

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A Coruña, 16 oct (EFE).- El capitán del Levante, Roger Brugué, destacó la capacidad de reacción de su equipo para igualar el tanto del deportivista Nsongo Bil, en el inicio de la segunda parte, con el gol de Dani Requena en el minuto 82.

“Hemos ido a por el partido desde el principio. Sabíamos que fuera de casa nos faltaba eso porque muchas veces estábamos esperando. Hoy hemos ido a por el partido desde el principio, hemos trabajado bien. El equipo otra vez demuestra que, pese a estar por detrás en el marcador, sigue y va a por el partido", manifestó.

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El atacante lamentó que el Dépor se adelantase “en la única” transición que pudo armar con Yeremay Hernández, pero aplaudió la reacción de su equipo para “darle la vuelta” a la situación.

“Muchas veces empezamos tranquilos, esperando a ver qué pasa, y eso lo queríamos cambiar hoy. Y creo que desde el principio hemos ido a por el partido. La actitud del equipo ha sido muy buena”, indicó Brugué, quien espera cortar la racha de cinco jornadas sin ganar el próximo miércoles contra el Athletic. EFE

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dmg/apa