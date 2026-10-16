Barja se apunta al Racing y Moro sigue con su recuperación

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Pamplona, 16 oct (EFE).- Osasuna recupera efectivos de cara al duelo de este domingo ante el Racing con el regreso del capitán Kike Barja, mientras varios jugadores como Raúl Moro continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

El Sadar aguarda con ganas un partido que no se vive desde 2012 en Primera División. Además, los navarros vuelven a casa un mes después del último choque, con el regreso de Jagoba Arrasate como gran aliciente para intentar sumar los tres puntos que den algo de tranquilidad a una afición que ha vivido con calma tensa las últimas semanas hasta el regreso del preparador vasco.

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El equipo dirigido por Arrasate ha trabajado ejercicios de activación, técnica y finalizaciones, con buenas noticias en la evolución de algunos jugadores. Kike Barja se ha incorporado al trabajo con el grupo y ha completado la sesión, lo que le hace estar disponible ante los cántabros. Otro de los extremos es Raúl Moro, quien también ha entrenado con sus compañeros dentro de su proceso de recuperación.

Por su parte, Jorge Herrando, Del Castillo, Aimar Oroz y Asier Bonel han continuado con sus respectivos procesos de recuperación y son bajas seguras para la cita liguera.

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Los rojillos cerrarán mañana la preparación del encuentro ante el Racing con un entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar. EFE

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