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Baricco: la historia de la música pone en evidencia el "instinto de dominio" de Europa

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Palafrugell (Girona), 16 oct (EFE).- El escritor italiano Alessandro Baricco ha inaugurado este viernes los Encuentros de Cap Roig, unas jornadas dedicadas al pensamiento en las que ha desgranado su último libro, 'Breve historia herética de la música', para concluir que la historia de la música pone en evidencia el "instinto de dominio" de Europa.

El autor del superventas 'Seda' ha participado en el Auditorio de Cap Roig de Calella de Palafrugell (Girona), en las jornadas 'Los encuentros de Cap Roig', donde ha abordado su última obra, publicada con Feltrinelli Editores.

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Alessandro Baricco ha bromeado con momentos clave de la historia de la música, como el de poner nombre a las notas, "algo que fue de visionarios, muy europeo".

En ese punto, ha dado por hecho que, con el gesto de dar nombre a esas notas, o a montañas o a plantas, "lo que se quiere es ejercer una especie de paternidad sobre las cosas, es una primera modalidad de control".

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"Todos las músicas que escuchamos ahora son sonidos dominados", ha añadido el italiano después de recordar que, en los inicios, lo único que había eran sonidos de la naturaleza.

Con el tiempo, los humanos consiguieron controlarlos y ha puesto el ejemplo de Beethoven, "que componía la novena sinfonía mientras otros abrían el canal de Suez", dos ejemplos de modernidad.

Según Alessandro Baricco, "con el poder de la ciencia doblegaban la naturaleza" para pasar de algo que se entendía como un regalo de Dios a un lenguaje humano en el caso de la música.

Para el escritor italiano, Europa muestra a través de la historia de la creación musical ese instinto "de convertir en siervos a los que no son de tu familia" y ha bromeado con la violencia que ejerce un piano sobre las notas para dominarlas.

"Durante siglos, las personas dejaron los sonidos libres y, durante siglos, no se les dio nombre", ha concluido el escritor, para quien el control conseguido sobre ellos demuestra el poder simbólico de la música y como desde la clásica se puede entender a los europeos. EFE

(foto)

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