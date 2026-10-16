1-1. Un error de Leo Román condena al Dépor ante el Levante

A Coruña, 16 oct (EFE).- Un error del portero Leo Román en el minuto 82, cuando falló en un disparo de Dani Requena, condenó al Deportivo al empate ante el Levante (1-1), al que había golpeado en el inicio de la segunda parte con una rápida transición culminada por el camerunés Nsongo Bil. EFE

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