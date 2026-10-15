Urtasun, Illa, Llorca, Azcón y Prohens defienden colaborar por el Monestir de Poblet (Tarragona)

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los presidentes Salvador Illa (Generalitat de Cataluña), Juanfran Pérez Llorca (Generalitat Valenciana), Jorge Azcón (Gobierno de Aragón) y Marga Prohens (Govern Balear) se han emplazado a seguir colaborando para proteger y promover la historia del Monestir de Poblet, en Vimbodí i Poblet (Tarragona).

En la reunión del Patronato presidida por el rey Felipe VI y a la que ha asistido el abad, Rafael Berrué, el ministro Urtasun ha pedido este jueves abrir una etapa que refuerce la cooperación entre instituciones para "relanzar Poblet durante los próximos años".

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Ha concretado la necesidad de tejer una mirada, una responsabilidad y una ambición compartidas para defender el conjunto arquitectónico, porque "preservar Poblet no es conservar solo sus paredes, es preservar también la vida que hay dentro de estas paredes".

Por eso ha defendido abrir el monasterio "aún más a la sociedad para transmitirlo a quienes vendrán después" y ha añadido que esta es la ambición con la que el Gobierno y las comunidades implicadas inician este nuevo episodio para Poblet.

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Esta reunión del Patronato es la primera en 15 años --la última se celebró en 2011 bajo la presidencia de Artur Mas-- y coincide con el 35 aniversario de la declaración de Poblet como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

ILLA: "OPORTUNIDAD DE FUTURO"

Illa, que preside el Patronato como presidente de la Generalitat de Cataluña, ha destacado la "oportunidad de futuro" que representa el monasterio para Cataluña, Comunitat Valenciana, Aragón y Balears, también como espacio de entendimiento.

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"Si trasladamos esta capacidad de entendimiento a otros ámbitos claves para el futuro, infraestructuras, industria, ciencia y medioambiente, nuestra ciudadanía saldrá beneficiada y, por tanto, el conjunto del país ganará", ha dicho.

Ha apostado por que el Patronato se convierta en un "nuevo foro" en que las cuatro comunidades puedan debatir y compartir proyectos, recogiendo el legado de la Corona de Aragón que, según Illa, supone reconocer su pluralidad, riqueza y capacidad.

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PÉREZ LLORCA: LA CORONA DE ARAGÓN

Pérez Llorca ha destacado la Corona de Aragón como una "realidad histórica y política sin la que no es posible concebir la España autonómica", que sigue viva y reforzada siglos después, y ha expresado el orgullo de la Comunitat Valenciana por seguir construyendo el proyecto de España.

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También ha dicho que honrar la historia y el legado que, según él, se ven reunidos en el Monestir de Poblet, "no significa mirar atrás, significa haber aprendido de la primera a estar a la altura de la segunda y contribuir al futuro gracias a ambos", propósito para el que ha pedido contar con los valencianos.

AZCÓN: REUNIONES ROTATORIAS

Azcón ha subrayado que la historia compartida de las cuatro comunidades "desborda con creces aquellas cuestiones" que les pueden diferenciar, y ha definido al Patronato como una representación del respeto a la ley por encima del interés de parte y de la libertad y lealtad como valores.

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Ha propuesto dar continuidad anual a las reuniones del Patronato de forma rotatoria, empezando por Aragón: "Asumimos el pacto como parte de nuestra idea y lo consideramos herramienta política y social de primer orden".

PROHENS: PROTEGER EL PATRIMONIO

Prohens ha sostenido que la reunión del Patronato supone un "punto de inflexión" para reforzar el apoyo institucional al monasterio y dar más estabilidad y continuidad a su conservación, que, según ella, debe llevarse a cabo con visión de futuro.

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"Porque proteger nuestro patrimonio no consiste únicamente en conservar sus edificios y sus obras de arte, sino también en mantener viva la memoria de nuestra historia y acercarla a la ciudadanía", ha afirmado.

BERRUÉ: SERVIR A LA SOCIEDAD

El abad Berrué, al final de la reunión, ha defendido el "servicio a la sociedad" que realiza el monasterio, para lo cual es necesario el apoyo de todos los miembros del Patronato.

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"Espero que nadie se sienta excluido del bien que puede ofrecer Poblet a nuestro mundo", y ha ensalzado al monasterio como espacio para abrir los ojos y experimentar la belleza de la transcendencia.