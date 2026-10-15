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Fiscal Superior de Andalucía avala a la Fiscalía de Menores tras apreciar delitos en dos jóvenes del caso Sandra Peña

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La fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago ha avalado la decisión de la Fiscalía de Menores tras solicitar a la Audiencia la investigación de los delitos de trato degradante y de lesiones psíquicas contra dos menores del caso de Sandra Peña, en base al informe forense.

En una atención a medios, Tárrago ha señalado que "es muy difícil hacer otro tipo de calificaciones jurídicas cuando la menor falleció en su domicilio" y ha explicado que de las tres menores investigadas en el procedimiento, una vez acabada la instrucción en menores, se ha solicitado a la instrucción el sobreseimiento provisional de una de las menores.

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Al hilo, ha afirmado que "para la Fiscalía sigue siendo un problema el uso de las redes sociales por parte de los menores en Andalucía", que según ha apuntado "están detrás de muchas de las conductas delictivas que protagonizan los más jóvenes". "Los menores no tienen ni formación ni preparación suficiente para poder discernir unos contenidos y otros", ha añadido.

Además, ha lamentado que la "conexión permanente y sin control" a las redes sociales provoca "no solo que sean autores de delito porque se ven con más facilidad para acometerlo, sino que en muchas ocasiones ese uso de esas redes sociales se vuelve en contra de esos menores y resultan víctimas de delitos". "Nos preocupa tanto la situación de esos menores como autores y como víctimas de delitos", ha concluido.

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En contexto, la Fiscalía de Menores de Sevilla ha finalizado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por, presuntamente, acosar a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó hace justo un año, el pasado 14 de octubre, y ha apreciado al respecto hasta dos posibles delitos tras analizar los hechos investigados.

Según el escrito de acusación, el Ministerio Público considera, en esas conclusiones provisionales, que existen indicios de que ambas compañeras de clase podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, "por el trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental", tal como ha avanzado Diario de Sevilla y confirman a Europa Press fuentes judiciales.

Una de las últimas novedades del caso remite al archivo penal de la querella interpuesta por los padres contra el centro educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante".

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