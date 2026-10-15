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Cortada la AP-7 en Subirats, sentido Tarragona, al perder un camión su carga de estiércol

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Barcelona, 15 oct (EFE).- La AP-7 está cortada desde las 7:30 horas de este jueves entre las localidades barcelonesas de Subirats y Gelida, en sentido Tarragona, por un accidente múltiple ocasionado por un camión que ha perdido parte de la carga de estiércol que transportaba.

A consecuencia de la colisión, la vía soporta retenciones de 9,5 kilómetros entre esas dos poblaciones, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

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Los hechos han sucedido cuando un camión ha perdido sobre la calzada parte de la carga de estiércol que transportaba, lo que ha ocasionado un accidente múltiple en el que se han visto implicados otros dos camiones y varios turismos.

Según las primeras valoraciones, el siniestro no ha causado heridos de importancia.

El SCT ha activado grúas para retirar los vehículos accidentados y poder reabrir la vía, y se están llevando a cabo las tareas de limpieza de la calzada.

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Tráfico recomienda a los conductores que utilicen la N-340, la C-32 de peaje y la A-2/C-15 como vías alternativas. EFE

(Vídeo)

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