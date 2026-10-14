Un juez de Florida rechaza la declaración del testigo que exculpa a Pablo Ibar del triple asesinato

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El juez que instruye en Florida (Estados Unidos) la causa de Pablo Ibar ha rechazado íntegramente la moción presentada por su abogado, que recientemente solicitó la celebración de una vista pública para que pudiera declarar el testigo que exculpa al preso español de origen guipuzcoano de los tres asesinatos por los que cumple cadena perpetua. La decisión no es firme y va a ser recurrida ante el 4.º Tribunal de Apelaciones de Distrito.

La Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo ha afirmado que este fallo constituye "un nuevo varapalo para las aspiraciones" de Pablo Ibar, quien confiaba en obtener una resolución favorable que "le permitiera demostrar su inocencia".

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No obstante, el letrado defensor, Daniel Tibbitt, espera que el futuro recurso prospere y el testigo pueda comparecer y explicar que Ibar "no tuvo participación alguna" en los asesinatos que se cometieron en 1994 en una vivienda de la localidad de Miramar, próxima a Miami, donde dos asaltantes acabaron con las vidas del dueño de la casa y de dos mujeres jóvenes.

La Fiscalía se opuso a la petición porque considera que las manifestaciones del testigo "son de oídas, poco fiables y no están respaldadas por otras pruebas". También destaca que en la escena del crimen se encontró el ADN de Ibar en una camiseta.

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La defensa ha cuestionado el valor de esa prueba genética y alega que la camiseta "fue almacenada y manipulada durante años en condiciones que podrían haber provocado una transferencia secundaria de ADN". Además, señala que en la prenda apareció ADN de otro hombre cuya identidad se desconoce y sostiene que el crimen "pudo estar relacionado con el narcotráfico y no con un robo, ya que dejaron en la vivienda objetos de valor que no fueron sustraídos".

El juez considera que el nuevo testigo "no es suficientemente creíble", entre otras razones, por sus antecedentes y por haber esperado más de treinta años para revelar la información. También afirma que, incluso si su declaración fuese admitida, "no cambiaría el resultado del juicio" debido a las demás pruebas que vinculan a Ibar con los asesinatos.

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La defensa también alegó que Ibar no contó con una asistencia jurídica eficaz en su último juicio, pero este argumento fue igualmente rechazado. Pablo Ibar cumple actualmente cadena perpetua, después de haber pasado 16 años en el corredor de la muerte.

Tras recordar que el nuevo recurso "supondrá más gastos" para Ibar y su familia, la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo ha anunciado que ha reactivado una campaña de financiación para continuar con su defensa y ofrece, a través de su página web y de las redes sociales, la posibilidad de efectuar aportaciones económicas.

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