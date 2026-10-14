Toni Valero será el referente electoral de IU en Frente Amplio tras ganar las primarias de la formación

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El coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, se convierte en el principal referente electoral de la formación para integrarse en las listas de Frente Amplio, al imponerse en las primarias internas de IU con un 77,4% de apoyos.

Por estatus IU celebró este proceso de votación entre sus bases para elegir a su aspirante a candidato a la Presidencia del Gobierno a las elecciones generales, que concluyó anoche con la victoria de Valero sobre el militante de la federación extremeña Santiago Moreno, si rival en estás primeras y que se quedó en el 22,6% del voto emitido.

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Este proceso debe culminar con la proclamación definitiva de resultados en la reunión de la Coordinadora Federal de IU prevista para esta tarde.

De esta manera, Toni Valero se incorpora como el candidato de IU a todo el proceso electoral que iniciará el Frente Amplio.

Los partidos impulsores de esta futura coalición (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns) acordaron el lunes proponer como candidata a la Presidencia del Gobierno a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

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Está mañana la exregidora abría la puerta a renunciar a liderar la candidatura si ese paso atrás ayudaba a un acuerdo con Podemos, que postula a Irene Montero como candidata para el conjunto de la izquierda y que se ha presentado a unas primarias organizadas por su formación.

Sectores dentro de Frente Amplio ubican a Valero como el candidato que puede encabezar la candidatura en Andalucía.