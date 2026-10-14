Óscar López pide no señalar a la pareja de Montse Mínguez, que "hace una actividad lícita"

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Madrid, 14 oct (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado este miércoles que lo importante en el debate sobre la vivienda es hablar sobre los partidos que quieren defender el derecho a la misma y no "señalar a quien hace una actividad lícita", en referencia a la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

López ha respondido así a los periodistas en el foro CREO que organiza Cinco Días, donde le han preguntado por la noticia publicada por El Español sobre que la pareja de Mínguez, Sergi Vélez, tendría dos empresas en Panamá dentro del conglomerado empresarial de su familia, que implica también negocios inmobiliarios.

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El ministro ha defendido que Vélez "hace una actividad lícita" y "cumple con la ley" y ha insistido en que el debate sobre la vivienda debe estar centrado en que quién defiende el derecho a acceder a una vivienda digna y quién no.

"A partir de ahí no se trata de perseguir ni señalar a quien hace una actividad licite y quien cumple con la ley", ha declarado.

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La propia Mínguez también ha salido al paso de esta polémica y ha defendido que la actividad inmobiliaria de su pareja cumple con la ley de vivienda. EFE