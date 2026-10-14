Norma Vila explora el síndrome del nido vacío desde el terror psicológico en 'Salitre'

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Barcelona, 14 oct (EFE).- La directora Norma Vila se estrena en el largometraje con 'Salitre', una película presentada este miércoles en el Festival de Sitges, protagonizada por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, en la que explora el síndrome del nido vacío a través del terror psicológico.

Según ha explicado la directora en rueda de prensa, últimamente "las historias de maternidad están sobre la mesa", aunque habitualmente tratan sobre "las dudas de si quiero ser madre o qué hago ahora que tengo el bebé".

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"Hay muy pocas que hablen del nido vacío, de qué hago ahora con esa personita que he estado criando y que de repente tiene una identidad propia", ha analizado Vila, que ha tomado el "terror de enfrentarse a esas preguntas" como punto de partida de la historia.

En 'Salitre', Maite (Nagore Aranburu) es una madre normal que se dedica a la cría de langostas que, ante la inminente marcha de su hija Nerea (Haizea Carneros) a estudiar a Barcelona, acaba consumida por "unos miedos que terminan adquiriendo una presencia inquietante".

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Sobre su actuación, Aranburu ha desvelado que, al ser su primera incursión en el género, se ha dejado guiar por la cineasta, a la vez que la intérprete ha aportado el peso psicológico para ayudar al espectador a "entrar en una cabeza que acaba desbordada".

"No quería hacer un personaje plano, una mala madre, sino que quería componer uno que tuviese un fondo y un recorrido emocional", ha seguido la actriz, que en la segunda parte del filme trató de explicar "cómo alguien no puede organizar sus miedos, se puede bloquear o puede hacer unas cosas malas por no poder con la situación".

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La película, que juega con muy pocos personajes, añade un elemento que también evoluciona a lo largo de la trama: la casa donde viven Maite y Nerea, que se llena de humedades a la vez que se deteriora la relación entre madre e hija.

"La casa tiene un protagonismo fundamental. Nos costó Dios y ayuda encontrarla, y finalmente decidimos construir un decorado", ha reconocido el productor Eduardo Carneros, que ha agregado que "hay un trabajo detrás sobresaliente que hace que la propia casa sea una parte más de la producción".

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Otro elemento que se cuela en la trama es la música, a cargo de Aranzazu Calleja, quien ha comentado que nació tras descubrir que las langostas emitían un sonido "chirriante y muy extraño" al frotar sus antenas.

"Partiendo de ahí, decidimos que la banda sonora tenía que tener una textura muy orgánica, grabada con chelo, violines y una guitarra frotada, para añadir una capa de entendimiento y acercarnos al sentir de Maite y Nerea", ha ampliado Calleja.

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En cuanto a su estreno como directora de un largometraje, Vila ha desvelado que enfrentarse a él es "mirar al abismo", pero que después de dos cortos de fantasía, ha comprendido que este es su género y que "de aquí" no la "mueve nadie". EFE

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(foto) (vídeo)