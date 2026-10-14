Miles de profesores tiñen de verde el centro de Madrid en su primer día de huelga

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Madrid, 14 oct (EFE).- Miles de personas, 25.000 según la Delegación de Gobierno, han teñido de verde el centro de Madrid con sus icónicas camisetas de "Escuela pública de tod@s, para tod@s", en el primer día de huelga indefinida de los profesores no universitarios de esta comunidad autónoma.

Esta manifestación y el paro indefinido han sido convocados por Comisiones Obreras, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, además de otras plataformas docentes, a la que están llamados 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias que dan clase a más de 666.000 alumnos en la región.

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La cabecera, con una pancarta en la que se lee "Defendemos la pública, defendemos el futuro", ha salido desde la plaza de Murillo, con miles de manifestantes vistiendo la camiseta verde con el lema "educación pública para todos", para encaminarse hasta la Puerta del Sol gritando otras consignas en el inicio del trayecto como "De verde y amarillo, el Prado está teñido".

En su recorrido, los manifestantes han hecho uso también de silbatos y caceroladas, que han mostrado más estruendo frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, y ante la Consejería de Educación, en calle Alcalá.

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El cumplimiento de los ratios, un aumento de salario y la reducción de las horas lectivas, han sido las peticiones que han coreado en la manifestación, donde ha confluido el verde de la educación pública con el amarillo de las educadoras infantiles, también en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril.

La manifestación ha transcurrido en un ambiente lúdico y familiar, ha llegado hasta la Puerta del Sol donde está la acampada por la vivienda, y allí los convocantes se han despedido hasta la próxima manifestación del viernes para disolverse por las calles aledañas.

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Esta ha sido la primera jornada de huelga que ha tenido un seguimiento del 70 %, según Comisiones Obreras, mientras la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha rebajado la participación a un 44,6 %.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Aida San Millán, ha destacado el éxito de la huelga en los colegios de Educación Infantil y Primaria, que suponen el 70 % de las plantillas en la Comunidad de Madrid, donde el seguimiento ha sido un 10 % superior, y también ha resaltado el seguimiento en las direcciones de área territorial este y norte, algo que ha calificado de "inusual".

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Esta primera jornada de huelga ha estado marcada por piquetes informativos, entre los que se ha producido una carga policial en la Universidad Complutense, el corte del Paseo de la Castellana por parte de educadoras infantiles y una extensa concentración en la Puerta del Sol que posteriormente ha cortado la calle Alcalá, donde se ubica la consejería de Educación. EFE

(foto) (vídeo)