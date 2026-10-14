Espana agencias

Miles de profesores tiñen de verde el centro de Madrid en su primer día de huelga

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- Miles de personas, 25.000 según la Delegación de Gobierno, han teñido de verde el centro de Madrid con sus icónicas camisetas de "Escuela pública de tod@s, para tod@s", en el primer día de huelga indefinida de los profesores no universitarios de esta comunidad autónoma.

Esta manifestación y el paro indefinido han sido convocados por Comisiones Obreras, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, además de otras plataformas docentes, a la que están llamados 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias que dan clase a más de 666.000 alumnos en la región.

PUBLICIDAD

La cabecera, con una pancarta en la que se lee "Defendemos la pública, defendemos el futuro", ha salido desde la plaza de Murillo, con miles de manifestantes vistiendo la camiseta verde con el lema "educación pública para todos", para encaminarse hasta la Puerta del Sol gritando otras consignas en el inicio del trayecto como "De verde y amarillo, el Prado está teñido".

En su recorrido, los manifestantes han hecho uso también de silbatos y caceroladas, que han mostrado más estruendo frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, y ante la Consejería de Educación, en calle Alcalá.

PUBLICIDAD

El cumplimiento de los ratios, un aumento de salario y la reducción de las horas lectivas, han sido las peticiones que han coreado en la manifestación, donde ha confluido el verde de la educación pública con el amarillo de las educadoras infantiles, también en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril.

La manifestación ha transcurrido en un ambiente lúdico y familiar, ha llegado hasta la Puerta del Sol donde está la acampada por la vivienda, y allí los convocantes se han despedido hasta la próxima manifestación del viernes para disolverse por las calles aledañas.

Esta ha sido la primera jornada de huelga que ha tenido un seguimiento del 70 %, según Comisiones Obreras, mientras la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha rebajado la participación a un 44,6 %.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Aida San Millán, ha destacado el éxito de la huelga en los colegios de Educación Infantil y Primaria, que suponen el 70 % de las plantillas en la Comunidad de Madrid, donde el seguimiento ha sido un 10 % superior, y también ha resaltado el seguimiento en las direcciones de área territorial este y norte, algo que ha calificado de "inusual".

Esta primera jornada de huelga ha estado marcada por piquetes informativos, entre los que se ha producido una carga policial en la Universidad Complutense, el corte del Paseo de la Castellana por parte de educadoras infantiles y una extensa concentración en la Puerta del Sol que posteriormente ha cortado la calle Alcalá, donde se ubica la consejería de Educación. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este árbol frutal es perfecto para jardines pequeños, pero debes tener cuidado con sus raíces

Es la opción estrella para conseguir sombra y fruta en poco espacio, pero requiere ciertos trucos en el riego

Este árbol frutal es perfecto para jardines pequeños, pero debes tener cuidado con sus raíces

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

La visita se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 70.000 personas que desencadenó una crisis aún sin cerrar, en vísperas de una cita electoral marcada por varios frentes abiertos para el Gobierno

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Croquetas de boniato: una receta alternativa con una textura diferente y un dulzor muy característico que conquistará el paladar de tus invitados

Una receta clásica hecha con ingredientes diferentes

Croquetas de boniato: una receta alternativa con una textura diferente y un dulzor muy característico que conquistará el paladar de tus invitados

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

Pablo Borraz, arquitecto: “Aunque tu casa tenga ventanas, la normativa obliga a tener sistema de ventilación”

Para incorporar un sistema de recuperación mecánica se necesita un presupuesto de entre 2.000 a 8.000 euros

Pablo Borraz, arquitecto: “Aunque tu casa tenga ventanas, la normativa obliga a tener sistema de ventilación”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

Juan José Ebenezer, mecánico: “Que el tapón del refrigerante regula la presión es mentira, no sirve para eso”

Estados Unidos propone un arancel de 200.000 dólares por cada buque con bandera de España y adelanta restricciones a productos

La Guardia Civil señala a la DGT: denuncia que los recortes abocan a Tráfico a desaparecer

ECONOMÍA

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

La Justicia condena a cinco años de cárcel a un agente inmobiliario por apropiarse de más de 53.000 euros de sus clientes: falsificó documentos para ocultarlo

Un experto confirma cuánto le ha costado a Shakira las 13 noches en Madrid: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”

Adiós al spam telefónico: las llamadas comerciales para captar clientes empezarán con el prefijo 400 desde este sábado

La nueva cuenta Financia Europa permitirá invertir hasta 150.000 euros con ventajas fiscales: aplazará los impuestos y dejará exenta parte de las ganancias tras cinco años

DEPORTES

Roma - Real Madrid, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Roma - Real Madrid, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Un exjugador del FC Barcelona alerta sobre lo que le puede faltar para ganar la Champions: “Vas a tener jugar contra Kvaratskhelia, Harry Kane...”

La reflexión de Fede Valverde sobre su infancia: “Oía cucarachas y mi cama era un colchón en el suelo. Creía que reían de cómo vivía”

La reflexión de Fernando Hierro sobre los límites de las conversaciones: “Hay temas que no se pueden sacar porque generan conflicto; ni política, ni religión...”

Ya se conoce la sanción a Vinicius por tirar del pelo a Saliba: cuatro partido y se pierde el Clásico ante FC Barcelona