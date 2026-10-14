Maíllo destaca la "voluntad" de Ada Colau para integrar a Podemos en el Frente Amplio

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Sevilla, 14 oct (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado la "voluntad inequívoca" de Ada Colau para integrar a Podemos en el Frente Amplio, del que es miembro su partido y donde concurre a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Maíllo, en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, ha valorado como un "acto de claridad meridiana" la oferta que ha hecho Colau de renunciar a su designación como candidata del Frente Amplio el 29-N e incluso a cambiar el nombre de la coalición si eso persuade a Podemos para integrarse en la coalición de izquierdas.

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Para el líder federal de IU, el país vive un momento determinante que exige de "responsabilidad" y gestos como el de Colau para hacer más ancho el frente de izquierdas, aunque ha advertido de que la coalición se va a presentar a las elecciones haya o no acuerdo con otras formaciones para integrarse.

"El sentido común invita a que construyamos un acuerdo", ha explicado Maíllo, quien se ha mostrado optimista sobre ese posible acuerdo para poner el Frente Amplio al servicio "de las clases trabajadores".

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El gesto de Colau es para líder de IU "voluntad inequívoca de crear una gran alianza", cuestión que hace imposible "un relato que sustituya a esa voluntad", ha añadido, porque deja claro quién apuesta por la integración y quién no.

"Tenemos una responsabilidad histórica, ofrecer a todas las organizaciones un paraguas" bajo el que caben todas las formaciones, ha explicado Maíllo, aunque ha precisado que si no hay más incorporaciones, en referencia a Podemos, el Frente Amplio "tiene un instrumento para votar" que va a concurrir a las elecciones, por lo que "dramas cero". EFE

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