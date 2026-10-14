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Luis de la Fuente, "cada vez más orgulloso de ser español viendo feliz a gente tan buena"

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Murcia, 14 oct (EFE).- El seleccionador de fútbol Luis de la Fuente aseguró este miércoles en la ciudad murciana de Águilas que se siente "cada vez más orgulloso de ser español viendo feliz a gente tan buena".

El técnico riojano hizo esas declaraciones antes de participar en una charla coloquio y en la gala solidaria a beneficio de la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer que se celebró en el aguleño auditorio Infanta Elena.

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De la Fuente, quien permanecerá varios días en la Región de Murcia y este jueves será investido doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), exteriorizó su satisfacción por regresar a esta tierra.

"Estoy muy contento de estar en Águilas, donde tengo muchos amigos y estoy aquí porque nos mueve la solidaridad. Ante todo somos personas y lo que podamos hacer por la gente que lo necesita es poco. Debemos hacer todo y un poquito más", manifestó el técnico campeón del mundo.

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Preguntado por la expectación que genera su presencia allá donde va, señaló: "Para mí es el mayor de los orgullos ver a todo un país feliz. Uno se sorprende del cariño y el afecto que recibe y es un honor. Cada vez me siento más orgulloso de ser español viendo feliz a gente tan buena".

Sobre los actos a los que asistirá estos días, dijo: "En Águilas tenemos un evento muy bonito y luego otro también muy emotivo en Murcia. Agradezco la forma en la que se me quiere aquí y voy a disfrutarlo".

De la Fuente también habló sobre lo cargada que está su agenda por temas relacionados con el cargo que ocupa y apuntó que "si es para ayudar" le gustaría "que el año tuviera 700 días".

"Tengo muchos compromisos institucionales, pero siempre que puedo saco un momento y es una obligación para todos ayudar a quienes nos pueden necesitar y estar con quienes padecen el cáncer, que somos muchos. Yo hace tres años perdí a un hermano por eso y estoy sensibilizado", añadió. EFE

Ij/ism

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