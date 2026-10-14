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Landaluce dice que hasta que triunfe la moción de censura contra él seguirá gobernando

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Algeciras (Cádiz), 14 oct (EFE).- El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha reconocido esta tarde que la moción de censura que han firmado PP y Vox para desbancarle del cargo triunfará por lo que ya "no hay vuelta atrás" y ha asegurado que estos días, hasta que se celebre, va a seguir gobernando "con muchas ganas".

En una entrevista en Onda Cero, Landaluce ha insistido en que las dos denuncias por supuestas agresiones sexuales que dos militantes del PP han interpuesto contra él y que han llevado al PP a pedir su dimisión e impulsar esta moción de censura son "mentira".

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"Soy inocente, ningún juzgado me ha mandado ningún papel", ha clamado para indicar que siente "indefensión" y que es "una injusticia" que el partido en el que ha militado más de 40 años pida su dimisión por algo que no está probado.

"Estamos en elecciones y han dicho 'tenemos que quitarnos todos los problemas que tengamos'", ha comentado.

En su opinión "no es lógico" que su partido pida la dimisión cuando alguien denuncia. "Si al presidente de Andalucía lo denuncia una mujer ¿ya tiene que dimitir? o ¿tendrá que demostrarse si es verdad o no?", ha cuestionado.

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Landaluce, que la semana pasada, tras hacerse pública la primera denuncia, difundió un vídeo en el que anunció que se presentaría a las próximas elecciones municipales, no ha dejado claro si este sigue siendo su plan. EFE

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