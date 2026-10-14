La víctima de la estafa amorosa del 'falso Brad Pitt' pide 14 años de cárcel para los cabecillas

24/08/2026 Brad Pitt en una imagen de archivo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La víctima granadina de la estafa amorosa del *falso Brad Pitt* pide 14 años y medio de cárcel para los tres presuntos líderes de la red criminal que le estafó más de 174.000 euros haciéndose pasar por el actor y simulando que mantenía una relación sentimental con ella.

Esta trama criminal logró estafar 314.000 euros a dos mujeres, una de Granada y otra residente en el País Vasco, mediante perfiles falsos que suplantaban al afamado intérprete de Hollywood en redes sociales.

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Los contactos comenzaron en 2021 y, una vez lograron ganarse la confianza de las víctimas, comenzaron a pedirles continuas transferencias con la promesa de futuros encuentros o para la realización de una película, e incluso llegaron a pedirles matrimonio.

La acusación particular ejercida por la víctima de Granada, representada por el letrado Antonio Estella Aroza, del despacho Velante, dirige su acusación contra un total de 15 personas por delitos de estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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Entre los acusados se encuentran los tres presuntos líderes de la banda -de nacionalidad nigeriana-, distintos colaboradores de esta red criminal, así como varios empresarios españoles. Se da la circunstancia de que parte del dinero estafado se canalizó mediante la compra de productos (como vino, mármol o aceite) a empresas españolas que exportaban a países africanos.

El escrito de acusación señala además a dos entidades bancarias como responsables civiles subsidiarios por no haber activado los protocolos de prevención del blanqueo de capitales ni haber avisado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ante transferencias atípicas y reiteradas a personas extranjeras desde cuentas históricamente austeras.

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El asunto ha sido investigado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, Plaza 4, que el pasado junio abrió juicio oral para un total de 17 acusados, por lo que el caso entra ahora en la fase de presentación de escritos de acusación y defensa.

EN DETALLE

De la instrucción de esta causa se desprende que el contacto de los presuntos estafadores con la víctima de Granada comenzó a través de una página de un club de fans de Brad Pitt en Facebook. Tras un primer acercamiento, continuaron las interacciones a través de otras plataformas hasta que ganaron su confianza y pasaron a conversar por WhatsApp.

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A través de un contacto estrecho y diario afianzaron un falso vínculo amoroso con la mujer y lograron que realizara diversas transferencias bancarias con promesas de matrimonio, encuentros personales en Granada y proyectos cinematográficos conjuntos.

La red presuntamente dirigía estas sumas a cuentas bancarias creadas al efecto mediante pasaportes falsificados de la República de Sierra Leona, así como a cuentas de intermediarios. Finalmente, para blanquear el capital estafado, la cúpula supuestamente transfería parte de los fondos a mercantiles españolas bajo la apariencia de pagos por la compra de mercancías que se exportaban a Nigeria y a otros países africanos.

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La acusación ejercida por la víctima de Granada pide penas de prisión, en función del grado de participación de los acusados, que oscilan entre los 14 años y medio solicitados para los tres presuntos líderes de esta red criminal y el año y medio de cárcel para dos empresarios acusados de tentativa de blanqueo imprudente.

Para el comisionista de la trama pide 10 años, mientras que para otros dos miembros del escalón intermedio se solicitan ocho años y medio y seis años y medio de cárcel, respectivamente. Respecto al resto de acusados, se solicitan entre dos años y dos años y medio de prisión para varios de los administradores de sociedades investigados en la causa y para dos colaboradores.

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Además de las penas de prisión, se reclama que los tres presuntos líderes de la estafa amorosa sean condenados a multas que superan los 500.000 euros, así como sanciones de 105.000 y 12.600 euros para dos de sus principales colaboradores.

En el ámbito de la responsabilidad civil, se exige el abono de una indemnización de 174.290,75 euros más intereses legales a favor de la víctima granadina. De esta cantidad responderían solidariamente los acusados y, de forma subsidiaria, las dos entidades bancarias implicadas por presunta negligencia e incumplimiento de los deberes de supervisión y protocolos antiblanqueo.

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