La nueva coalición Frente Amplio presenta su logotipo para las elecciones generales

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Madrid, 14 oct (EFE).- La nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, ha presentado este miércoles su logotipo para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en el que combina los colores rojo bermellón con el amarillo lima.

La coalición, que integran por el momento cuatro partidos (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) ha presentado también su página web y sus cuentas en redes sociales, entre ellas X, una plataforma que en su momento decidieron abandonar la mayoría de ministros de Sumar.

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Frente Amplio celebrará el próximo sábado 17 de octubre un acto para presentar a su cabeza de lista y su nuevo proyecto político, justo un día después de que acabe el plazo para registrar coaliciones electorales.

Por el momento, los cuatro partidos de la coalición han acordado que la candidata a la Presidencia del Gobierno sea la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, pero este mismo miércoles ella ha dicho que esta dispuesta a ceder con tal de integrar a Podemos. EFE

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