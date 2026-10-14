La Bolsa española sube el 0,43 % en la apertura, a la espera de la inflación de EE.UU.

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Madrid, 14 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles en positivo, con ganancias del 0,43 %, en una jornada que estará marcada por los resultados, y en la que el mercado espera conocer el dato de septiembre del índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos.

En la apertura de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, se ha quedado a las puertas de los 19.300 puntos, en concreto, en los 19.293,4 enteros, tras sumar ese 0,43 %. Las ganancias del año se elevan al 11,47 %.

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En una jornada en la que se ha conocido que la inflación española escaló al 4,9 % en septiembre, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 0,25 %, hasta los 105,94 dólares el barril, pendiente de las tensiones en Oriente Medio. EFE

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