Junts y ERC urgen a aplicar la amnistía tras la decisión del Tribunal de Cuentas

Guardar

Barcelona, 14 oct (EFE).- Junts y ERC han urgido este miércoles a la justicia a aplicar la amnistía a las causas por el 1-O que siguen abiertas, tras la decisión del Tribunal de Cuentas de amnistiar a los 35 ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés'.

Entre los procesados figuraban los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, además del exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig, Neus Munté, Francesc Homs y Andreu Mas-Colell.

PUBLICIDAD

En declaraciones remitidas a los medios, Turull, secretario general de Junts, ha celebrado que, con el cierre de esta causa, se pone fin a la "persecución sobre el patrimonio de tantas y tantas familias" a modo de "venganza".

"El Tribunal de Cuentas era un ejemplo claro de hacer más de justiciero que de hacer justicia", ha dicho.

Turull ha vuelto a exigir a los tribunales que apliquen la ley: "Lo que pedimos es que ahora el Supremo no se resista más y de una vez por todas aplique la amnistía ya al presidente Carles Puigdemont, al conseller Toni Comín y al conseller Lluís Puig, y absolutamente a todo el mundo", ha reclamado.

PUBLICIDAD

Además, ha sostenido que esta es una "victoria clara" del independentismo y que no es "perdón, sino justicia". "Es una enmienda a la totalidad del 'a por ellos' del Estado español", ha apuntado.

En la misma línea, Esquerra ha reclamado en un comunicado la aplicación "inmediata e integral" de la amnistía a todas las causas todavía pendientes y "el fin definitivo a las dilaciones".

PUBLICIDAD

Al respecto, además de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes del procés, ha pedido la amnistía a los excargos del Govern de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que siguen pendientes de la aplicación de la ley por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

"Nadie puede quedar fuera de la amnistía. Hay que acabar con la represión, restituir todos los derechos políticos de las personas represaliadas y permitir el retorno de los exiliados", han remarcado los republicanos.

PUBLICIDAD

Los tribunales "no pueden dilatar más la anomalía democrática que ha sido esta represión sin límites", han agregado. EFE