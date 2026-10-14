Jódar se ve con fuerza de sobra para pelear en Shanghái pese a otro duelo a tres sets

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Shanghái (China), 14 oct (EFE).- El español Rafa Jódar, número 13 del 'ranking' mundial, descartó este miércoles que el hecho de haberse ido a los tres sets en los tres encuentros que ha disputado en el Másters 1.000 de Shanghái le vaya a pasar factura a nivel físico, y mostró confianza en su recuperación de cara a los cuartos de final.

"Tenemos un día de descanso entre partido y partido. Eso me ha ayudado mucho a recuperar y a prepararme bien", indicó el madrileño en declaraciones a los medios tras su victoria (6-7 (4), 6-4 y 6-2) en octavos ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

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El joven talento español afirmó estar "muy contento" con su capacidad de lucha durante su debut en Shanghái, donde también ha superado al argentino Thiago Agustín Tirante y al checo Jiri Lehecka: "Estoy muy orgulloso de (...) ese espíritu de pelear siempre".

"Empezar con una rotura en el segundo set me ayudó a empezarlo con una mentalidad más positiva, (...) aunque tampoco diría que jugué mal en el primero, simplemente él fue mejor que yo en los puntos importantes", desgranó.

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De cara a su duelo, que será ante el noruego Casper Ruud o el quinto mejor tenista del momento, el canadiense Felix Auger-Aliassime, Jódar no mostró preferencias: "Sea quien sea, va a ser un rival muy duro. (Hay que) prepararse e intentar todas las cosas que estén en mi mano para hacerlo lo mejor posible en cuartos". EFE

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