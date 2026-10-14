IU apuesta por Toni Valero como candidato para el 29N tras ganar las primarias del partido

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Madrid, 14 oct (EFE).- IU apuesta por el coordinador del partido en Andalucía, Toni Valero, como candidato para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tras ganar las primarias de la formación a la Presidencia del Gobierno, aunque la persona de consenso designada por todo Frente Amplio sigue siendo Ada Colau.

Los cuatro partidos que integran por el momento la coalición Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) han acordado designar a la exalcaldesa de Barcelona como candidata a la Presidencia del Gobierno para las elecciones generales, con la esperanza de cerrar un posible acuerdo con Podemos.

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Pero las formaciones de Frente Amplio celebran por separado sus propios procesos de primarias para presentar candidatos a los que situar en puestos de salida, y en el caso de IU su referente será el coordinador de la formación en Andalucía, Toni Valero.

IU ha informado este miércoles en un comunicado de que Valero ha sido elegido candidato a la Presidencia del Gobierno en las primarias celebradas recientemente en la formación con un 77,4 % de apoyos frente al 22,6 % del otro aspirante, Santiago Moreno, que milita en la federación de Extremadura.

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De esta forma, Valero se convierte en la gran apuesta de IU para las candidaturas de las elecciones generales dentro de Frente Amplio, aunque está por ver qué puesto ocupará finalmente y por qué circunscripción electoral, han explicado a EFE fuentes de la formación. EFE