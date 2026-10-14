Isabel Rodríguez repetirá como cabeza de lista del PSOE en Ciudad Real

14/10/2026 La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. POLITICA PSOE

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, volverá a encabezar la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en una lista que incorpora como principal novedad al alcalde de Manzanares y hasta ahora senador, Julián Nieva, como número dos, y que mantiene a Cristina López Zamora en la tercera posición.

Así lo ha anunciado este miércoles el secretario general del PSOE de Ciudad Real y vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, tras la reunión de la Ejecutiva Provincial, que ha configurado unas candidaturas con las que los socialistas pretenden combinar experiencia parlamentaria, presencia municipal y representación de las zonas rurales.

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Rodríguez, nacida en Abenójar y estrechamente vinculada a Puertollano, donde fue alcaldesa entre 2019 y 2021, repite así como cabeza de cartel.

Antes de asumir la cartera de Vivienda fue ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno y cuenta con una larga trayectoria tanto en el Congreso como en el Senado y en el Gobierno de Castilla-La Mancha.

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El principal movimiento se produce en el número dos, que ocupará Julián Nieva. Alcalde de Manzanares desde 2015 y senador por Ciudad Real durante la legislatura recién terminada, da ahora el salto a la Cámara Baja.

Como número tres repetirá Cristina López Zamora, natural de Corral de Calatrava y portavoz provincial del PSOE. López Zamora ya concurrió en esa misma posición en 2023 y entró en el Congreso en diciembre de aquel año sustituyendo a Isabel Rodríguez tras asumir su cartera de ministra.

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El cuarto puesto volverá a ser para Santiago Martín Campos, histórico alcalde de Anchuras y candidato independiente, aunque integrado en la lista socialista.

Cierra la candidatura María Montes Sánchez, concejala del PSOE en Ciudad Real y hasta ahora secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia, responsabilidad que deja por edad.

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ROSA MELCHOR ENCABEZA EL SENADO

Para el Senado, el PSOE ha optado por Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan desde 2015 y actualmente en su tercer mandato, como número uno.

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Melchor ya había anunciado que no repetirá como candidata socialista a la Alcaldía de Alcázar en las municipales de 2027, un relevo que previsiblemente asumirá Gonzalo Redondo, actual secretario general del PSOE y que en las elecciones generales de 2023 ocupó el número dos de la candidatura socialista al Congreso por Ciudad Real.

La acompañarán Pedro Antonio Palomo Mata, alcalde de Carrizosa, como número dos, y María del Carmen Ballesteros Vélez, alcaldesa de Castellar de Santiago, como número tres, en una apuesta con la que Caballero ha querido reforzar la representación municipal y de los pequeños municipios.

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El PSOE tratará de mejorar también su resultado en la Cámara Alta, donde en 2023 únicamente consiguió uno de los cuatro senadores en juego por Ciudad Real, precisamente Julián Nieva, frente a los tres logrados por el Partido Popular.