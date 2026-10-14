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Imbroda agradece a los reyes su visita: "Hoy comienza una nueva Melilla, nos da confianza"

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Melilla, 14 oct (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha agradecido a los reyes su viaje a la ciudad autónoma, tras una primera etapa en Ceuta, al subrayar que con su visita "comienza una nueva Melilla" y recalcado que necesitan sobre todo su presencia porque les da "confianza, certidumbre y esperanza en el futuro".

Con estas palabras, Imbroda ha recibido a los monarcas en el palacio de la Asamblea, donde les ha entregado la llave de la ciudad y el bastón de mano.

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"Hoy es un gran día para todos los melillenses, largamente esperado, pero al fin cumplido", ha dicho Imbroda para añadir que la ciudad autónoma tiene "todos los argumentos, razones y derechos históricos, políticos y jurídicos para proclamar que Melilla no es de España, es España".

En Melilla, ha añadido, comienza España y comienza Europa" y ha querido reconocer la actitud de Felipe VI en la crisis de Ceuta, aún no resuelta, posicionándose "desde el primer minuto" en su apoyo y en el de Melilla.

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Igualmente ha valorado el "alto grado de compromiso" del rey por ponerse al frente en esta crisis, que se desencadenó con la entrada de unos 80.000 migrantes los pasado 30 y 31 de julio: "Nos hemos sentido muy respaldados".

"Gracias por su ejemplo y su elevado grado de compromiso, ayer refrendado en Ceuta de una forma clara, diáfana y contundente", ha afirmado el presidente melillense refiriéndose a la visita que ayer realizaron Felipe VI y Letizia a la ciudad autónoma.

Si bien ha reconocido que la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue un hecho excepcional, sí esperaba "una respuesta firme" en todos los órdenes interno y externo y también cree que se debería haber recogido "la propuesta de apoyo europeo".

Ha recordado igualmente el antecedente de 2021 en Melilla cuando se produjo también una importante entrada de migrantes aunque ni de lejos de las dimensiones de lo sucedido en Ceuta, y que -ha lamentado- no ha servido de experiencia para haber estado preparados ante lo sucedido en territorio ceutí.

En todo caso, Imbroda ha afirmado "nadie puede violentar la soberanía territorial de nuestra nación sin esperar consecuencias.

También ha reivindicado una mayor presencia del Estado en todos los órdenes, presupuestarios, legislativos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que genere un desarrollo socioeconómico que iguale a Melilla al resto de España y dé seguridad a sus ciudadanos. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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