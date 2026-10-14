Hugo Ruiz retrata junto a Chino Darín los bajos fondos de la noche madrileña en 'Dante'

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Barcelona, 14 oct (EFE).- El director y guionista español Hugo Ruiz presenta en el Festival de Sitges 'Dante', un filme protagonizado por Chino Darín, Ester Expósito y Vicente Romero que muestra los bajos fondos de la noche madrileña y configura la segunda parte de una trilogía que abrió 'Una noche con Adela'.

"Las historias de personajes siempre me han atrapado; si encima las planteas de noche en los suburbios, siempre sale algo interesante", ha explicado este miércoles en rueda de prensa Ruiz, que ha detallado que "en esa noche hay una pandilla de delincuentes que quieren atrapar a un pobre chaval".

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En la película, Chino Darín interpreta a Eduardo, un paramédico que recibe una llamada que lo mandará al encuentro de Ester Expósito y Vicente Romero y lo situará en medio de una disputa entre bandas.

"Me encanta intentar llevar los personajes al límite; y me interesaba mucho el personaje de Eduardo, a ver dónde podíamos llegar con él, por lo que no pensé en otro que en Chino", ha confesado el director, que con la fotografía ha querido acercar la cinta a un ambiente de cómic.

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"Quería una estética algo más arriesgada de lo que se suele hacer en España, y el director de fotografía, Teo Delgado, me entendió", ha señalado Ruiz, que también ha admitido buscar "una textura de cine mexicano de los 90, como 'Amores perros' y '21 gramos'".

En este ambiente destaca el chándal amarillo de Santo, malhechor interpretado por Romero, clave para la construcción del personaje. "Lo construí de fuera hacia dentro, y el chándal fue un punto de encuentro con Santo", ha explicado el actor.

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Preguntado por posibles similitudes entre Tachuela, delincuente interpretado por Romero en 'Celda 211', y Santo, el actor ha señalado que el primero "estaba trabajado de manera más naturalista", mientras que el segundo "es mucho más divertido": "'Celda 211' estaba muy anclada en la realidad; 'Dante' viaja más por la ficción".

Sobre la actuación de Ester Expósito, Hugo Ruiz ha señalado que "quería sacarla de su zona de confort", por lo que la pusieron "morena y con una cicatriz" y le plantearon que hablara "como una cantante de trap".

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También puso al límite a Chino Darín, ya que el actor ha admitido que desde que Eduardo entra en juego "no sale nunca", por lo que estuvo "casi todo el tiempo en el set" y el rodaje se convirtió en "intenso, con mucha carga y sin poder bajar la energía".

Además, el director ha adelantado que 'Dante' es la segunda entrega de la trilogía que inauguró en 2022 'Una noche con Adela'.

"Son tres historias autoconclusivas, pero que suceden en la misma noche. Me fascinan las historias que se pueden cruzar en la noche, y la madrileña es la hostia para eso", ha agregado el guionista. EFE

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