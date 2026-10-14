Frente Amplio lanza su logo y perfiles oficiales en redes tras decir Colau que se abría a cambiar la marca

14/10/2026 Imagen del logotipo oficial de Frente Amplio para las elecciones generales del 17 de octubre. ESPAÑA EUROPA MADRID AUTONOMÍAS POLÍTICA FRENTE AMPLIO

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El Frente Amplio ha lanzado este miércoles el logo oficial de su marca electoral y sus perfiles en las redes sociales, además de publicar una web en la que centralizará la información sobre el nuevo espacio político que impulsan IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar.

De esta forma, las cuatro formaciones dan un paso más para asentar su nuevo nombre para la papeleta con su difusión a la opinión pública pese a que la exalcaldesa Ada Colau, a la que han propuesto como candidata a los comicios generales, abriera esta mañana la puerta a la posibilidad de cambiar el nombre de la futura coalición si eso ayudaba a conseguir un acuerdo con Podemos y otros partidos aliados de ámbito territorial.

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Cabe recordar que los cuatro partidos consensuaron la marca Frente Amplio y la confirmaron durante una cumbre un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

De esta forma, Frente Amplio opta para su grama cromática por el tono lima en su nombre bajo un fondo bermellón y también destaca en mayúsculas el término amplio.

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Aparte, ya disponen de perfiles oficiales en las principales redes como 'X', rompiendo la línea que marcó Sumar de salir de esta plataforma en rechazo al discurso de su dueño, Elon Musk; así como en Instagram, TikTok y BlueSky, así como una página web en la que centralizará toda la información sobre el espacio.

De la web 'frenteamplio.info' destacan que está concebida como una herramienta para recabar apoyos de cara a la "construcción y consolidación de un frente lo más amplio posible". Asimismo, será un medio para que "todo el que quiera colaborar e implicarse en la campaña pueda inscribirse", aseguran las cuatro formaciones.

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Finalmente, aseguran que están ultimando la preparación del acto de presentación de la candidatura del Frente Amplio, que se celebrará en Madrid el próximo sábado 17.