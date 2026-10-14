Fernando Nadal publica 'El traidor', una novela sobre Juan Pacheco, valido de Enrique IV

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Madrid, 14 oct (EFE).- Fernando Nadal, periodista de prensa económica y comunicación corporativa, publica su segunda novela, 'El traidor' (Edhasa), que narra las vicisitudes de Juan Pacheco, marqués de Villena y valido de Enrique IV, quien movió durante dos décadas los hilos de Castilla en el siglo XV.

Juan Pacheco, uno de los personajes más fascinantes y desconocidos de la historia de España, según el autor, es el protagonista de una novela sobre la ambición, la deslealtad y el precio de hacer del poder una obsesión.

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De la debilidad de Enrique IV, Juan Pacheco hizo su mayor oportunidad: sembrar conflictos para convertirse en el hombre imprescindible para luego resolverlos. Convirtió la intriga en un arte; y la ambición, en una forma de vida.

Juan Pacheco forjó alianzas, provocó enfrentamientos, decidió sucesiones y derribó a quienes se interponían en su camino. Durante décadas, manejó una corte, donde nadie estuvo a salvo de sus maniobras.

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Fernando Nadal afirma que la idea del libro surgió durante la pandemia, viendo la serie Isabel. "Yo tenía interés por Juan II, el padre de Isabel la Católica, y eso me llevó a descubrir a Álvaro de Luna, el gran valido de Castilla y protagonista de mi anterior novela, 'La daga del Rey'.

Pero al seguir investigando, apareció Juan Pacheco, el discípulo que acabaría superando al maestro. "Pacheco no esperaba a que surgieran las crisis para aprovecharlas: las fabricaba", apunta el autor.

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Nadal, natural de Mahón, Menorca, ilustra el perfil de este personaje, quien gobernó en la sombra a base de inteligencia, paciencia y una estrategia que resume en un símil: "Como un médico que inocula en secreto el veneno, mientras se presenta como el único que tiene la cura".

Y subraya que, "en el fondo, 'El traidor' "es la historia de un hombre que logró todo aquello que deseaba y aún así terminó preguntándose si había merecido la pena". EFE

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