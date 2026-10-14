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El Valencia prepara el partido contra el Athletic con Hugo Duro, Rioja y Copete

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Paterna (Valencia), 14 oct (EFE).- El Valencia regresó este miércoles al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna para preparar el partido de este sábado en Mestalla ante el Athletic, en una sesión en la que Hugo Duro, Luis Rioja y José Copete trabajaron con el grupo.

En el caso de Rioja y Copete, ninguno de los dos pudo entrar en la convocatoria para el último partido en Santander, pero desde el club apuntan que su vuelta a la competición cada vez está más cerca, mientras que en el caso de Hugo Duro el jugador solo tenía una sobrecarga muscular al final del partido.

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El delantero madrileño, que salió cojeando tras el encuentro del pasado domingo ante el Racing de Santander en El Sardinero, aprovechó el día libre de la plantilla este martes para recibir tratamiento de fisioterapia en Paterna y este miércoles ya pudo ejercitarse con el resto de sus compañeros con normalidad.

Por su parte, Copete también se ejercitó con normalidad después de varios meses de baja por una lesión meniscal en la rodilla izquierda, mientras que Luis Rioja, que arrastra unas molestias en la planta del pie, no pudo completar el entrenamiento.

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Sin embargo, fuentes oficiales del Valencia apuntan que el extremo sevillano podría convertirse en una de las novedades de la convocatoria para el duelo de este sábado, que será el primero del mexicano Javier Aguirre en Mestalla.

En cuanto a los lesionados, el delantero nigeriano Sadiq Umar trabajó al margen de sus compañeros, aunque lo hizo sobre el césped. EFE

plm/sm/apa

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